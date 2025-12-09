Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пол Скоулз рассказал, в чём «Арсеналу» нужно стать лучше, чтобы выиграть АПЛ

Пол Скоулз рассказал, в чём «Арсеналу» нужно стать лучше, чтобы выиграть АПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением, в чём нужно прибавить «Арсеналу», чтобы выиграть английскую Премьер-лигу.

«Пока они не начнут побеждать в важных матчах, у них не будет шансов на победу в чемпионате. Они уступили «Ливерпулю», не смогли обыграть «Манчестер Сити» дома, когда у них были проблемы. «Астон Вилла» — хорошая команда, не поймите меня неправильно, но «Арсенал» просто не может выигрывать важные матчи.

Они не смогли обыграть «Челси», когда у них осталось 10 игроков. Если вы хотите победить в чемпионате, вам нужно начать выигрывать важные матчи, нужно победить своих соперников, а они на это не способны», — приводит слова Скоулза Goal со ссылкой на подкаст The Good, The Bad & The Football.

После 15 туров АПЛ «Арсенал» набрал 33 очка и занимает первое место.

Материалы по теме
«Аякс» договорился о сотрудничестве с бывшим защитником «Арсенала» — NOS

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android