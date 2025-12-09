Пол Скоулз рассказал, в чём «Арсеналу» нужно стать лучше, чтобы выиграть АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением, в чём нужно прибавить «Арсеналу», чтобы выиграть английскую Премьер-лигу.

«Пока они не начнут побеждать в важных матчах, у них не будет шансов на победу в чемпионате. Они уступили «Ливерпулю», не смогли обыграть «Манчестер Сити» дома, когда у них были проблемы. «Астон Вилла» — хорошая команда, не поймите меня неправильно, но «Арсенал» просто не может выигрывать важные матчи.

Они не смогли обыграть «Челси», когда у них осталось 10 игроков. Если вы хотите победить в чемпионате, вам нужно начать выигрывать важные матчи, нужно победить своих соперников, а они на это не способны», — приводит слова Скоулза Goal со ссылкой на подкаст The Good, The Bad & The Football.

После 15 туров АПЛ «Арсенал» набрал 33 очка и занимает первое место.

