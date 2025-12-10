Скидки
«Его в «Локомотиве» сильно обидели, там уже есть игроки сильнее него». Бубнов — о Баринове


Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном уходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА и ответил, кем его можно заменить. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает летом 2026 года.

«По Баринову: сейчас выясняется, что его там сильно обидели, он не хотел уходить. Но, опять же, руководство… По Пруцеву Ротенберг сказал: «Я сделаю всё, чтобы он в «Спартак» не ушёл». В то же время он может и по Баринову всё сделать, во всяком случае, чтобы он до конца сезона доиграл.

Знаешь как? Переубедить всегда можно, тем более это последний контракт. Договорился с ЦСКА? Нужно документы подписать. Так договаривались, знаешь, сколько звёзд мирового уровня, а потом всё срывалось в последний момент.

Поэтому это потеря будет, в первую очередь, потеря лидера, который может за собой команду повести может. В игровом плане там уже есть игроки, которые сильнее него и молодые — и Пруцев, и Карпукас. Потом согласен, что можно у «Ростова» людей подкупить, они с удовольствием пойдут, эти ребята, которые в середине играют», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

