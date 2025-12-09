Нападающий Хименес не планирует покидать «Милан» в ближайшее время — Football Italia

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес на данный момент не рассматривает вариант с уходом из своего нынешнего клуба. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, январь станет определяющим для игрока в стане «россонери». Отмечается, что итальянский клуб едва ли изменит свою привычную тактику с двумя нападающими: Рафаэлом Леау и Кристианом Пулишичем. Несмотря на это, Хименес намерен побороться за место в составе команды.

В 11 матчах текущего клубного сезона Хименес забил один гол, при этом в играх нынешнего розыгрыша Серии А взятием ворот он пока не отличился. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.