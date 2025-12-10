«Барселона» — «Айнтрахт»: Кунде сравнял счёт на 50-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Барселона» и «Айнтрахт». Встреча проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступает Давиде Масса (Империя, Италия). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте Жюль Кунде забил ответный мяч. Ранее, на 21-й минуте, Ансгар Кнауфф открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

После пяти туров каталонский клуб набрал семь очков и занимает 18-е место. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 29-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.