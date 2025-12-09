«Интер» — «Ливерпуль»: гол Конате на 32-й минуте был отменён после просмотра VAR

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Интер» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер. На момент выхода новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате открыл счёт в игре, однако гол был отменён после просмотра VAR.

После пяти туров миланский клуб набрал 12 очков и занимает четвёртое место. Английская команда заработала девять очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «нерадзурри» уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2, а «красные» проиграли ПСВ со счётом 1:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

