Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Россия — восьмая в рейтинге стран по количеству набранных очков в истории Лиги чемпионов
Комментарии

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости игроков и футбольной статистике портал Transfermarkt опубликовал рейтинг стран по суммарному количеству набранных очков в истории Лиги чемпионов УЕФА. Россия заняла в списке восьмое место.

По данным источника, российские клубы провели 286 матчей в главном клубном турнире Европы и набрали 281 очко, 272 очка в 248 матчах у Украины — это девятый результат. Первое место занимает Испания, клубы из этой страны провели 1142 матча и набрали 1995 очков.

Рейтинг стран по набранным очкам в истории Лиги чемпионов

1. Испания — 1142 матча, 1995 очков.
2. Англия — 1091 матч, 1916 очков.
3. Италия — 915 матчей, 1453 очка.
4. Германия — 908 матчей, 1435 очков.
5. Франция — 563 матча, 816 очков.
6. Португалия — 484 матча, 655 очков.
7. Нидерланды — 358 матчей, 461 очко.
8. Россия — 286 матчей, 281 очко.
9. Украина — 248 матчей, 272 очка.
10. Греция — 237 матчей, 249 очков.
11. Турция — 235 матчей, 225 очков.
12. Бельгия — 206 матчей, 172 очка.
13. Шотландия — 156 матчей, 142 очка.
14. Монако — 93 матча, 126 очков.
15. Швейцария — 110 матчей, 102 очка.

