Романо поделился подробностями об Араухо, отправившемся в Израиль для борьбы со стрессом

Романо поделился подробностями об Араухо, отправившемся в Израиль для борьбы со стрессом


Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо проведёт несколько дней в Израиле с целью восстановить своё эмоциональное состояние. Уругвайский футболист осуществит поездку по святым местам. Сине-гранатовые полностью поддержали игрока в его решении. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Барселона» не будет оказывать давление на Араухо в период его восстановления. На текущий момент не идут разговоры о покупке клубом нового центрального защитника.

Ранее СМИ сообщали, что уругвайский футболист попросил сине-гранатовых предоставить ему отдых, чтобы восстановить своё эмоциональное состояние, которое существенно ухудшилось после матча Лиги чемпионов с «Челси», где игрок получил красную карточку на 44-й минуте, а «блауграна» потерпела поражение со счётом 0:3.

