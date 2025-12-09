Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габриэл Жезус заменил Макса Доумена в заявке «Арсенала» для участия в Лиге чемпионов

Габриэл Жезус заменил Макса Доумена в заявке «Арсенала» для участия в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий Габриэл Жезус заменил в заявке «Арсенала» травмированного полузащитника Макса Доумена. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, бразилец может принять участие в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Доумен в прошлую субботу получил травму лодыжки в игре молодёжной команды. Юного игрока добавят в список «B», согласно регламенту УЕФА, он не сможет вернуться в заявку «А» до 6 февраля.

Жезус выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Брюгге» — «Арсенал». Остаться на вершине в Брюгге
«Брюгге» — «Арсенал». Остаться на вершине в Брюгге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android