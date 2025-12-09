Габриэл Жезус заменил Макса Доумена в заявке «Арсенала» для участия в Лиге чемпионов

Нападающий Габриэл Жезус заменил в заявке «Арсенала» травмированного полузащитника Макса Доумена. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Таким образом, бразилец может принять участие в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Доумен в прошлую субботу получил травму лодыжки в игре молодёжной команды. Юного игрока добавят в список «B», согласно регламенту УЕФА, он не сможет вернуться в заявку «А» до 6 февраля.

Жезус выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.