Защитник ЦСКА Мойзес: никто не смеет проявлять неуважение к нашей эмблеме

Защитник ЦСКА Мойзес сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети, в котором назвал очень несправедливой красную карточку, показанную ему в матче с «Краснодаром» (3:2) в 18-м туре Мир РПЛ. Бразилец был удалён на 68-й минуте после нарушении правил на нападающем «быков» Жоау Батчи.

«Я всегда буду бороться за эти футболки, никто не смеет проявлять неуважение к нашей эмблеме. По этой причине меня переполняют эмоции.

Что касается красной карточки, я считаю, что она была очень несправедливой. Однако я знаю, что мне нужно улучшить свою игру, чтобы не доводить до этого и не навредить своей команде.

В остальном, мы продолжим бороться за титул.

Спасибо всем болельщикам за вашу безоговорочную поддержку. 2025 год стал для нас сезоном чести, и я предсказываю, что 2026 год будет ещё лучше. Слава Богу», — написал Мойзес.

Бразильский защитник играет за ЦСКА с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами

