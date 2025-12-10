Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Баварии» Карл — самый молодой футболист в истории ЛЧ с голами в трёх матчах подряд

Игрок «Баварии» Карл — самый молодой футболист в истории ЛЧ с голами в трёх матчах подряд
Комментарии

Атакующий полузащитник «Баварии» Ленарт Карл стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в трёх матчах подряд после того, как поразил ворота «Спортинга» (3:1) во встрече 6-го тура общего этапа соревнования. Немецкий футболист сделал это в возрасте 17 лет и 290 дня. Об этом информирует Squawka на своей странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Киммих – 54'     1:1 Гнабри – 65'     2:1 Карл – 69'     3:1 Та – 77'    

Ранее Карл отметился забитым мячом в игре 5-го тура общего этапа с «Арсеналом», в котором мюнхенский клуб уступил со счётом 1:3. В матче 4-го тура с «ПСЖ» (1:2) 17-летний полузащитник не принимал участие. Во встрече 3-го тура с «Брюгге» (4:0) он поразил ворота соперника на пятой минуте.

Материалы по теме
Официально
«Тоттенхэм» внёс купленного у «Баварии» Теля в заявку на Лигу чемпионов вместо Соланке

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android