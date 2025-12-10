Игрок «Баварии» Карл — самый молодой футболист в истории ЛЧ с голами в трёх матчах подряд
Атакующий полузащитник «Баварии» Ленарт Карл стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в трёх матчах подряд после того, как поразил ворота «Спортинга» (3:1) во встрече 6-го тура общего этапа соревнования. Немецкий футболист сделал это в возрасте 17 лет и 290 дня. Об этом информирует Squawka на своей странице в социальной сети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Киммих – 54' 1:1 Гнабри – 65' 2:1 Карл – 69' 3:1 Та – 77'
Ранее Карл отметился забитым мячом в игре 5-го тура общего этапа с «Арсеналом», в котором мюнхенский клуб уступил со счётом 1:3. В матче 4-го тура с «ПСЖ» (1:2) 17-летний полузащитник не принимал участие. Во встрече 3-го тура с «Брюгге» (4:0) он поразил ворота соперника на пятой минуте.
