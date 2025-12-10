«Атлетико» победил ПСВ в Лиге чемпионов, экс-игрок «Спартака» Тиль забил один из голов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и нидерландский ПСВ из Эйндховена. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра игру обслуживал Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Волевую победу со счётом 3:2 праздновали испанцы.

На 10-й минуте экс-полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль вывел ПСВ вперёд. На 37-й минуте аргентинский форвард «матрасников» Хулиан Альварес восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте защитник «Атлетико» Давид Ганцко вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте нападающий Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей. На 85-й минуте нападающий Рикардо Пепи сократил отставание в счёте.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ ПСВ сыграет на выезде с английским «Ньюкаслом». Встреча состоится в среду, 21 января. В тот же день «Атлетико» сыграет в гостях с турецким «Галатасараем».