Главная Футбол Новости

ПСВ — Атлетико, результат матча 9 декабря 2025, счёт 2:3, 6-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Атлетико» победил ПСВ в Лиге чемпионов, экс-игрок «Спартака» Тиль забил один из голов
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и нидерландский ПСВ из Эйндховена. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра игру обслуживал Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Волевую победу со счётом 3:2 праздновали испанцы.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
2 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Тиль – 10'     1:1 Альварес – 37'     1:2 Ганцко – 52'     1:3 Сёрлот – 56'     2:3 Пепи – 85'    

На 10-й минуте экс-полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль вывел ПСВ вперёд. На 37-й минуте аргентинский форвард «матрасников» Хулиан Альварес восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте защитник «Атлетико» Давид Ганцко вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте нападающий Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей. На 85-й минуте нападающий Рикардо Пепи сократил отставание в счёте.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ ПСВ сыграет на выезде с английским «Ньюкаслом». Встреча состоится в среду, 21 января. В тот же день «Атлетико» сыграет в гостях с турецким «Галатасараем».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
