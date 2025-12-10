Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер — Ливерпуль, результат матча 9 декабря 2025, счёт 0:1, 6-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

Гол Собослаи с пенальти помог «Ливерпулю» обыграть «Интер» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Интер» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

На 32-й минуте защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате открыл счёт в игре, однако гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи реализовал 11-метровый удар.

После шести матчей миланский клуб набрал 12 очков и занимает пятое место. Английская команда заработала 12 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «нерадзурри» уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2, а «красные» проиграли ПСВ со счётом 1:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Мощная вывеска в ЛЧ! «Интер» пропустил от «Ливерпуля» в самой концовке. LIVE
Мощная вывеска в ЛЧ! «Интер» пропустил от «Ливерпуля» в самой концовке. LIVE

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android