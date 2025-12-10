Гол Собослаи с пенальти помог «Ливерпулю» обыграть «Интер» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Интер» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 32-й минуте защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате открыл счёт в игре, однако гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи реализовал 11-метровый удар.

После шести матчей миланский клуб набрал 12 очков и занимает пятое место. Английская команда заработала 12 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «нерадзурри» уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2, а «красные» проиграли ПСВ со счётом 1:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

