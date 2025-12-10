Скидки
Главная Футбол Новости

Юнион — Марсель, результат матча 9 декабря 2025, счет 2:3, 6-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

Дубль Гринвуда помог «Марселю» одержать волевую победу в матче с «Юнионом» в ЛЧ
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Юнион» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал Okko. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Халаили – 5'     1:1 Пайшао – 15'     1:2 Гринвуд – 41'     1:3 Гринвуд – 58'     2:3 Халаили – 71'    

В начале матча счёт открыл полузащитник хозяев Анан Халаили. На 15-й минуте нападающий «Марселя» Игор Пайшао восстановил равновесие. В конце первого тайма форвард Мэйсон Гринвуд вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Гринвуд укрепил преимущество французского клуба. На 71-й минуте Халаили оформил дубль.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Ливерпулем» (21 января), а «Юнион» — с «Баварией» (21 января).

