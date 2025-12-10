Дубль Гринвуда помог «Марселю» одержать волевую победу в матче с «Юнионом» в ЛЧ

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Юнион» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал Okko. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В начале матча счёт открыл полузащитник хозяев Анан Халаили. На 15-й минуте нападающий «Марселя» Игор Пайшао восстановил равновесие. В конце первого тайма форвард Мэйсон Гринвуд вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Гринвуд укрепил преимущество французского клуба. На 71-й минуте Халаили оформил дубль.

В следующем туре «Марсель» встретится с «Ливерпулем» (21 января), а «Юнион» — с «Баварией» (21 января).

Самые дорогие футболисты: