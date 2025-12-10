Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Барселона — Айнтрахт, результат матча 9 декабря 2025, счёт 2:1, 6-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

Дубль Кунде помог «Барселоне» одолеть «Айнтрахт» в матче 6-го тура Лиги чемпионов
Окончен матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Барселона» и «Айнтрахт». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали каталонцы. Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Империя, Италия).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

На 21-й минуте Ансгар Кнауфф открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 50-й минуте Жюль Кунде забил ответный мяч, а на 53-й минуте он оформил дубль.

После этой игры каталонский клуб набрал 10 очков и занимает 14-е место. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 30-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
