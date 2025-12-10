Дубль Кунде помог «Барселоне» одолеть «Айнтрахт» в матче 6-го тура Лиги чемпионов

Окончен матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Барселона» и «Айнтрахт». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали каталонцы. Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Империя, Италия).

На 21-й минуте Ансгар Кнауфф открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 50-й минуте Жюль Кунде забил ответный мяч, а на 53-й минуте он оформил дубль.

После этой игры каталонский клуб набрал 10 очков и занимает 14-е место. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 30-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.