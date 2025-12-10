Ямаль пропустит следующий матч «Барселоны» в Лиге чемпионов из-за перебора жёлтых карточек

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Барселона» и «Айнтрахт». На данный момент счёт 2:1 в пользу каталонцев. Нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль получил жёлтую карточку на 56-й минуте и пропустит следующую игру «блауграны» в данном турнире: в 7-м туре «Барселона» 21 января на выезде встретится с пражской «Славией».

После пяти туров каталонский клуб набрал семь очков и занимает 18-е место. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 29-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.