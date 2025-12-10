Ямаль пропустит следующий матч «Барселоны» в Лиге чемпионов из-за перебора жёлтых карточек
Поделиться
В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Барселона» и «Айнтрахт». На данный момент счёт 2:1 в пользу каталонцев. Нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль получил жёлтую карточку на 56-й минуте и пропустит следующую игру «блауграны» в данном турнире: в 7-м туре «Барселона» 21 января на выезде встретится с пражской «Славией».
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21' 1:1 Кунде – 50' 2:1 Кунде – 53'
После пяти туров каталонский клуб набрал семь очков и занимает 18-е место. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 29-й строчке.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
01:30
-
01:01
-
01:01
-
00:59
-
00:56
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:52
-
00:39
-
00:27
-
00:20
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:00
- 9 декабря 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:42
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
23:23
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:59
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:39
-
22:36
-
22:34
-
22:25
-
22:23