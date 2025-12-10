Лига чемпионов – 2025/2026 по футболу: результаты на 9 декабря, календарь, таблица

9 декабря состоялись девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов на 9 декабря:

«Кайрат» (Казахстан) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:1;

«Бавария» (Германия) — «Спортинг» (Португалия) — 3:1;

«Монако» (Монако) — «Галатасарай» (Турция) — 1:0;

ПСВ (Нидерланды) — «Атлетико» Мадрид (Испания) — 2:3;

«Тоттенхэм» (Англия) — «Славия» Прага (Чехия) — 3:0;

«Юнион» (Бельгия) — «Марсель» (Франция) — 2:3;

«Барселона» (Испания) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — 2:1;

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:1;

«Аталанта» (Италия) — «Челси» (Англия) — 2:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

