Алонсо ответил, разочарован ли в игроках «Реала» перед предстоящем матче с «Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал, доволен ли он игроками своей команды, в преддверии матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы все вместе ответственны за результат. Без разногласий. Мы убеждены, что каждый матч — возможность показать себя. Нужно иметь энергию, чтобы наладить связь с «Бернабеу», — сказал Алонсо на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов.

Матч между мадридским клубом и «горожанами» состоится уже сегодня, в среду, в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.