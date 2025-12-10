Алонсо ответил, разочарован ли в игроках «Реала» перед предстоящем матче с «Сити» в ЛЧ
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал, доволен ли он игроками своей команды, в преддверии матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Мы все вместе ответственны за результат. Без разногласий. Мы убеждены, что каждый матч — возможность показать себя. Нужно иметь энергию, чтобы наладить связь с «Бернабеу», — сказал Алонсо на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов.
Матч между мадридским клубом и «горожанами» состоится уже сегодня, в среду, в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
