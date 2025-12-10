Матч «Атлетико» и ПСВ посетил экс-тренер сборной России

Бывший тренер сборной России нидерландский специалист Гус Хиддинк посетил матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и ПСВ. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2.

На четвёртой минуте матча нидерландца показали во время трансляции.

Фото: Кадр из трансляции

На 10-й минуте экс-полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль вывел ПСВ вперёд. На 37-й минуте аргентинский форвард «матрасников» Хулиан Альварес восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте защитник «Атлетико» Давид Ганцко вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте нападающий Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей. На 85-й минуте нападающий Рикардо Пепи сократил отставание в счёте.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ ПСВ сыграет на выезде с английским «Ньюкаслом». Встреча состоится в среду, 21 января. В тот же день «Атлетико» сыграет в гостях с турецким «Галатасараем».