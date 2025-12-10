Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Атлетико» и ПСВ посетил экс-тренер сборной России

Матч «Атлетико» и ПСВ посетил экс-тренер сборной России
Комментарии

Бывший тренер сборной России нидерландский специалист Гус Хиддинк посетил матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и ПСВ. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
2 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Тиль – 10'     1:1 Альварес – 37'     1:2 Ганцко – 52'     1:3 Сёрлот – 56'     2:3 Пепи – 85'    

На четвёртой минуте матча нидерландца показали во время трансляции.

Фото: Кадр из трансляции

На 10-й минуте экс-полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль вывел ПСВ вперёд. На 37-й минуте аргентинский форвард «матрасников» Хулиан Альварес восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте защитник «Атлетико» Давид Ганцко вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте нападающий Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей. На 85-й минуте нападающий Рикардо Пепи сократил отставание в счёте.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ ПСВ сыграет на выезде с английским «Ньюкаслом». Встреча состоится в среду, 21 января. В тот же день «Атлетико» сыграет в гостях с турецким «Галатасараем».

Материалы по теме
ПСВ — «Атлетико»: ничего общего с 2016 годом
ПСВ — «Атлетико»: ничего общего с 2016 годом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android