Луис Энрике рассказал о важности матча с «Атлетиком»

Луис Энрике рассказал о важности матча с «Атлетиком»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Это один из лучших испанских стадионов. Мы знаем, что здесь царит важная атмосфера. Вчера у меня была возможность поговорить об этом со своими игроками. Приятно иметь возможность играть в таких матчах. Это очень важная встреча как для них, так и для нас», — приводит слова Энрике официальный сайт французского клуба.

Встреча между командами состоится уже сегодня, в среду, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

