Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» обыграл «Интер» в пятый раз в истории и в четвёртый — в XXI веке

«Ливерпуль» обыграл «Интер» в пятый раз в истории и в четвёртый — в XXI веке
Комментарии

В ночь с 9 на 10 декабря мск английский «Ливерпуль» со счётом 1:0 победил миланский «Интер» в выездном матче 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа стала для британцев пятой в истории противостояний с чёрно-синими и четвёртой в XXI веке.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

Всего «Ливерпуль» и «Интер» провели между собой семь матчей, в пяти из них победу праздновали мерсисайдцы, в двух — итальянский клуб. Из них в XXI веке соперники встречались пять раз — в четырёх случаях победа оставалась за «Ливерпулем», в одном — за «Интером».

В турнирной таблице общего группового этапа линги чемпионов из 36 клубов у обоих соперников по 12 очков в шести матчах. По дополнительным показателям «Интер» занимает пятое место, «Ливерпуль» — восьмое.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Видео: «Ливерпуль» празднует чемпионство

Материалы по теме
Гол Собослаи с пенальти помог «Ливерпулю» обыграть «Интер» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android