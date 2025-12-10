«Ливерпуль» обыграл «Интер» в пятый раз в истории и в четвёртый — в XXI веке

В ночь с 9 на 10 декабря мск английский «Ливерпуль» со счётом 1:0 победил миланский «Интер» в выездном матче 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа стала для британцев пятой в истории противостояний с чёрно-синими и четвёртой в XXI веке.

Всего «Ливерпуль» и «Интер» провели между собой семь матчей, в пяти из них победу праздновали мерсисайдцы, в двух — итальянский клуб. Из них в XXI веке соперники встречались пять раз — в четырёх случаях победа оставалась за «Ливерпулем», в одном — за «Интером».

В турнирной таблице общего группового этапа линги чемпионов из 36 клубов у обоих соперников по 12 очков в шести матчах. По дополнительным показателям «Интер» занимает пятое место, «Ливерпуль» — восьмое.

