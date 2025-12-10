Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов среди игроков 18 лет и младше

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди футболистов 18 лет и младше. В завершившемся матче шестого тура общего этапа ЛЧ немецким «Айнтрахтом» вингер сделал результативную передачу. Встреча завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1.

На счету испанца семь голов и семь результативных передач. Таким образом, Ямаль побил рекорд французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, на счету которого было 10 голов и три передачи в составе «Монако» и «ПСЖ».

Следующий матч каталонский клуб проведёт с чешской «Славией».