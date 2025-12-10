Скидки
Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов среди игроков 18 лет и младше

Комментарии

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди футболистов 18 лет и младше. В завершившемся матче шестого тура общего этапа ЛЧ немецким «Айнтрахтом» вингер сделал результативную передачу. Встреча завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

На счету испанца семь голов и семь результативных передач. Таким образом, Ямаль побил рекорд французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, на счету которого было 10 голов и три передачи в составе «Монако» и «ПСЖ».

Следующий матч каталонский клуб проведёт с чешской «Славией».

Новости. Футбол
