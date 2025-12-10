Скидки
«Интер» и «Ливерпуль» впервые в истории встретились на групповом этапе Лиги чемпионов

«Интер» и «Ливерпуль» впервые в истории встретились на групповом этапе Лиги чемпионов
В ночь с 9 на 10 декабря мск английский «Ливерпуль» со счётом 1:0 победил миланский «Интер» в выездном матче 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов. Эта игра стала первой для соперников в рамках группового этапа Лиги чемпионов за всю историю очных встреч.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

Ранее «Ливерпуль» и «Интер» провели между собой шесть матчей. Два из них состоялись ещё в середине XX века — в мае 1965 года соперники сошлись в полуфинале Кубка европейских чемпионов, на домашнюю победу мерсисайдцев со счётом 3:1 миланцы ответили крупной со счётом 3:0 на своём поле и вышли в финал турнира.

После этого «Ливерпуль» и «Интер» дважды сталкивались в двухматчевых противостояниях 1/8 финала Лиги чемпионов. В феврале и марте 2008 года англичане дважды выиграли — 2:0 дома и 1:0 на выезде. В феврале 2022 года «красные» победили в миланцев первом выездном матче со счётом 2:0, после чего в марте уступили 0:1 в ответной домашней игре, что позволило им пройти в следующий раунд.

