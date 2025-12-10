Стало известно о будущем Кейна в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн планирует продлить контракт с клубом. Об этом сообщает Bayern & Germany в социальной сети Х.

По информации источника, инициатором продления соглашения выступает клуб. Сам же Кейн не против предложения и планирует его принять. Отмечается, что возможный трансфер нападающего в каталонскую «Барселону», о котором стало известно ранее, никогда не обсуждался с руководством.

Футболист планирует обсудить продление контракта с клубом на один сезон после окончания чемпионата мира 2026 года.

Действующее соглашение Кейна с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня 2027 года.