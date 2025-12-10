Луис Энрике высказался об отношениях между ним и игроками «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, какие отношения между игроками и им внутри команды, в преддверии матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао.

«Мне нравится, что у меня с игроками откровенные отношения. Мне нравится контролировать и знать, хотят ли они больше или меньше контактировать со мной. Я всегда готов поговорить с каждым из них, это что-то важное», — приводит слова Энрике официальный сайт французского клуба.

Встреча между командами состоится уже сегодня, в среду, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.