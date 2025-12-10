Кунде отреагировал на свой дубль в ворота «Айнтрахта» в матче Лиги чемпионов
Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал дубль в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21' 1:1 Кунде – 50' 2:1 Кунде – 53'
«Очень рад победе и забитым голам — они не всегда случаются, поэтому это приносит радость. Нам важно пробиться в восьмёрку сильнейших.
Соперник использовал свой единственный шанс и отличился, нам следовало чаще идти на риск. Во втором тайме мы прибавили и могли забить ещё, но пришлось потерпеть и много потрудиться, чтобы отыграться. Когда противник играет с пятью защитниками, нужно создавать свободные зоны и вовлекать игроков в атаку. Рашфорд умеет делать такие навесы, и я искал его», — приводит слова Кунде AS.
