Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунде отреагировал на свой дубль в ворота «Айнтрахта» в матче Лиги чемпионов

Кунде отреагировал на свой дубль в ворота «Айнтрахта» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал дубль в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

«Очень рад победе и забитым голам — они не всегда случаются, поэтому это приносит радость. Нам важно пробиться в восьмёрку сильнейших.

Соперник использовал свой единственный шанс и отличился, нам следовало чаще идти на риск. Во втором тайме мы прибавили и могли забить ещё, но пришлось потерпеть и много потрудиться, чтобы отыграться. Когда противник играет с пятью защитниками, нужно создавать свободные зоны и вовлекать игроков в атаку. Рашфорд умеет делать такие навесы, и я искал его», — приводит слова Кунде AS.

Материалы по теме
Дубль Кунде помог «Барселоне» одолеть «Айнтрахт» в матче 6-го тура Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android