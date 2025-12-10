Маюлу стал третьим по молодости игроком «ПСЖ» с 10 голами за клуб, уступив Мбаппе

19-летний полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Сенни Маюлу оформил 10 забитых мячей за клуб во всех турнирах с третьим по молодости возрастом в истории парижан, сообщает пресс-служба Лиги 1. 6 декабря хавбек отметился голом в домашней игре 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

На момент 10-го гола за «ПСЖ» возраст Маюлу составил 19 лет и 6 месяцев. В более юном возрасте такого показателя смогли добиться только Килиан Мбаппе (в 18 лет и 11 месяцев) и выступавший за парижан с 1972 по 1982 год полузащитник Эрик Рено (в 18 лет и 10 месяцев).

Из 10 своих голов в составе «ПСЖ» Сенни Маюлу четыре забил в Лиге 1, два — в Кубке Франции, три — в Лиге чемпионов, один — на клубном чемпионате мира.

