Маюлу стал третьим по молодости игроком «ПСЖ» с 10 голами за клуб, уступив Мбаппе

Комментарии

19-летний полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Сенни Маюлу оформил 10 забитых мячей за клуб во всех турнирах с третьим по молодости возрастом в истории парижан, сообщает пресс-служба Лиги 1. 6 декабря хавбек отметился голом в домашней игре 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

На момент 10-го гола за «ПСЖ» возраст Маюлу составил 19 лет и 6 месяцев. В более юном возрасте такого показателя смогли добиться только Килиан Мбаппе (в 18 лет и 11 месяцев) и выступавший за парижан с 1972 по 1982 год полузащитник Эрик Рено (в 18 лет и 10 месяцев).

Из 10 своих голов в составе «ПСЖ» Сенни Маюлу четыре забил в Лиге 1, два — в Кубке Франции, три — в Лиге чемпионов, один — на клубном чемпионате мира.

Видео: Луис Энрике установил огромный экран для игроков «ПСЖ»

Комментарии
