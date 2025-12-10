Гришин ответил, какая команда РПЛ удивила его в текущем сезоне

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, что больше всех в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге его удивила «Балтика».

«Больше всех удивила «Балтика». Они вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что они будут так играть и пропускать меньше всех. Больше ничего не удивило — «Краснодар» и «Зенит» на первом и втором месте», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 18 туров калининградский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером российского чемпионата является «Краснодар», на счету которого 40 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 39 очками.Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с 37 очками.