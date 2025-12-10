Скидки
Игорь Корнеев: разочаровали «Спартак» и «Динамо»

Игорь Корнеев: разочаровали «Спартак» и «Динамо»
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, какие клубы Мир РПЛ разочаровали его в осенней части сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Разочаровали «Спартак» и «Динамо». Продолжает это делать «Сочи», а вот «Пари НН» начал оживать. Здесь видна положительная тенденция», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» с 29 очками в 18 матчах занял по итогам осенней части чемпионата России шестое место, московское «Динамо» набрало 21 очко и находится на 10-м месте. «Сочи» с девятью очками в 18 играх занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» благодаря победам в двух последних турах набрал 14 очков и поднялся на 14-е место, покинув зону прямого вылета.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Главные футбольные дерби России

