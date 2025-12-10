Игорь Корнеев: разочаровали «Спартак» и «Динамо»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, какие клубы Мир РПЛ разочаровали его в осенней части сезона-2025/2026.

«Разочаровали «Спартак» и «Динамо». Продолжает это делать «Сочи», а вот «Пари НН» начал оживать. Здесь видна положительная тенденция», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» с 29 очками в 18 матчах занял по итогам осенней части чемпионата России шестое место, московское «Динамо» набрало 21 очко и находится на 10-м месте. «Сочи» с девятью очками в 18 играх занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» благодаря победам в двух последних турах набрал 14 очков и поднялся на 14-е место, покинув зону прямого вылета.

