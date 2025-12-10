«Тоттенхэм» установил клубный рекорд Лиги чемпионов всех времён

После победы в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов над пражской «Славией» со счётом 3:0 «Тоттенхэм Хотспур» впервые в своей истории сыграл «на ноль» четыре домашних матча подряд в ЛЧ / Кубке европейских чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports.

Ранее «Тоттенхэм» сыграл с «Миланом» со счётом 0:0, одолел «Вильярреал» со счётом 1:0, разгромил «Копенгаген» со счётом 4:0.

Следующий матч в Лиге чемпионов английский клуб проведёт с дортмундской «Боруссией» 20 января. А 28 января «Тоттенхэм» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Начало обеих встреч запланировано на 23:00 по московскому времени.