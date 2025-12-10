Флик отреагировал на победу своей команды в матче Лиги чемпионов
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21' 1:1 Кунде – 50' 2:1 Кунде – 53'
«Айнтрахт» и сама игра меня не удивили — это типичная быстрая команда Бундеслиги. Мы в целом держали ситуацию под контролем, но в первом тайме допустили ошибки, из‑за которых пришлось выпустить Рашфорда.
О частых камбэках трудно однозначно судить. С одной стороны, мне нравится, как команда умеет возвращаться в игру — это многое говорит о нашем характере. С другой — иногда хотелось бы лучше стартовать и забивать первыми. В любом случае я благодарен ребятам: мы надёжно сыграли в обороне, и создавать опасные моменты было непросто», — приводит слова Флика УЕФА.
