Гришин назвал трёх лучших российских игроков на данный момент

Гришин назвал трёх лучших российских игроков на данный момент
Бывший российский футболист, известный по выступлениям за ЦСКА, Александр Гришин выделил трёх лучших российских игроков на данный момент.

«Лучшие российские игроки сейчас — Батраков, Кисляк и Глушенков. Глушенков сейчас делает разницу в составе «Зенита». К нему Семак нашёл ключ — он сильный мотиватор и тренер. Может с любым игроком договориться», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Батраков забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. В активе Глушенкова 10 забитых мячей и семь ассистов в 21 встрече РПЛ и Кубка России. Кисляк принял участие в 27 матчах за армейцев в нынешней кампании, отметившись пятью мячами и пятью голевыми передачами.

