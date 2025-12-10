Скидки
Видеообзор сухой победы «Ливерпуля» над «Интером» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

На 32-й минуте защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате открыл счёт в игре, однако гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи реализовал 11-метровый удар.

После шести матчей миланский клуб набрал 12 очков и занимает пятое место. Английская команда заработала 12 очков и располагается на восьмой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

