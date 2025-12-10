Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу в матче со «Спортингом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу в матче со «Спортингом»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Спортингом» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Судьбу матчей в Лиге чемпионов решают эпизоды. Мне неважно, как забиваются голы, важно создавать угрозу, и сегодня нам это удалось. Сегодняшний вечер — ещё один шаг к выходу в следующий раунд. Двигаемся шаг за шагом», – приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

После этой игры мюнхенский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в сводной таблице Лиги чемпионов.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

