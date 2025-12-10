Видеообзор победы «Баварии» над «Спортингом» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Бавария» одержала победу над лиссабонским «Спортингом» со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен».

У хозяев забитыми мячами отметились Серж Гнабри, Ленарт Карл и Жонатан Та.

Йозуа Киммих записал на свой счёт результативное действие за гостей, у него автогол.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры мюнхенский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в сводной таблице ЛЧ. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на девятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.