Видеообзор победы «Баварии» над «Спортингом» в Лиге чемпионов

Видеообзор победы «Баварии» над «Спортингом» в Лиге чемпионов
Комментарии

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Бавария» одержала победу над лиссабонским «Спортингом» со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Киммих – 54'     1:1 Гнабри – 65'     2:1 Карл – 69'     3:1 Та – 77'    

У хозяев забитыми мячами отметились Серж Гнабри, Ленарт Карл и Жонатан Та.

Йозуа Киммих записал на свой счёт результативное действие за гостей, у него автогол.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры мюнхенский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в сводной таблице ЛЧ. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на девятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу в матче со «Спортингом»
