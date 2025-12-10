Видеообзор победы «Баварии» над «Спортингом» в Лиге чемпионов
Поделиться
В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Бавария» одержала победу над лиссабонским «Спортингом» со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен».
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Киммих – 54' 1:1 Гнабри – 65' 2:1 Карл – 69' 3:1 Та – 77'
У хозяев забитыми мячами отметились Серж Гнабри, Ленарт Карл и Жонатан Та.
Йозуа Киммих записал на свой счёт результативное действие за гостей, у него автогол.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После этой игры мюнхенский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в сводной таблице ЛЧ. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на девятой строчке.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
07:46
-
07:36
-
07:29
-
07:06
-
06:55
-
06:43
-
06:31
-
04:49
-
04:19
-
04:11
-
03:59
-
03:51
-
03:42
-
03:39
-
03:09
-
02:57
-
02:48
-
02:37
-
02:25
-
02:20
-
02:09
-
01:49
-
01:30
-
01:01
-
01:01
-
00:59
-
00:56
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:52
-
00:39
-
00:27
-
00:20
-
00:19