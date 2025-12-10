Скидки
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на победу в матче с ПСВ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над ПСВ (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
2 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Тиль – 10'     1:1 Альварес – 37'     1:2 Ганцко – 52'     1:3 Сёрлот – 56'     2:3 Пепи – 85'    

«Моя команда ни на мгновение не переставала следовать нашему плану на игру. Ни на секунду мы не снижали давление на соперника. Я очень рад, что после счета 0:1 мы повели 3:1. Потом стало 3:2. В итоге счёт мог стать как 3:3, так и 4:2 в нашу пользу. Кстати, ПСВ ведь не проигрывал аж с сентября. Мы гнули свою линию и высоко прессинговали, пусть даже играя на выезде. Мы прессинговали даже в те моменты, когда мяч был у их вратаря», – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

После этой игры мадридский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место в сводной таблице Лиги чемпионов.

