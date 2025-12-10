Скидки
Видеообзор выездной победы «Атлетико» над ПСВ в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 мадридский «Атлетико» одержал победу над голландским ПСВ со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
2 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Тиль – 10'     1:1 Альварес – 37'     1:2 Ганцко – 52'     1:3 Сёрлот – 56'     2:3 Пепи – 85'    

У хозяев забитыми мячами отметились экс-полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль и американский нападающий Рикардо Пепи.

У победителей голы на счету Хулиана Альвареса, Давида Ганцко и Александра Сёрлота.

После этой игры мадридский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место в сводной таблице Лиги чемпионов. У ПСВ восемь очков и 19-е место.

В рамках 7-го тура общего этапа ЛЧ ПСВ сыграет на выезде с английским «Ньюкаслом». Встреча состоится в среду, 21 января. В тот же день «Атлетико» встретится в гостях с турецким «Галатасараем».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на победу в матче с ПСВ
