Полузащитник «Барселоны» Педри отреагировал на победу над «Айнтрахтом» в ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Айнтрахт» забил в контратаке. Они плотно оборонялись, что создавало трудности. Ямаль всегда находился в окружении двух-трёх игроков. Во втором тайме мы выдвинули игроков вперёд. После корректировок в перерыве заиграли сильнее и забили нужные голы. Результатом довольны», – приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.

После этой игры каталонский клуб набрал 10 очков и занимает 14-е место в сводной таблице Лиги чемпионов.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.