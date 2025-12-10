Полузащитник «Барселоны» Педри отреагировал на победу над «Айнтрахтом» в ЛЧ
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21' 1:1 Кунде – 50' 2:1 Кунде – 53'
«Айнтрахт» забил в контратаке. Они плотно оборонялись, что создавало трудности. Ямаль всегда находился в окружении двух-трёх игроков. Во втором тайме мы выдвинули игроков вперёд. После корректировок в перерыве заиграли сильнее и забили нужные голы. Результатом довольны», – приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.
После этой игры каталонский клуб набрал 10 очков и занимает 14-е место в сводной таблице Лиги чемпионов.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
07:46
-
07:36
-
07:29
-
07:06
-
06:55
-
06:43
-
06:31
-
04:49
-
04:19
-
04:11
-
03:59
-
03:51
-
03:42
-
03:39
-
03:09
-
02:57
-
02:48
-
02:37
-
02:25
-
02:20
-
02:09
-
01:49
-
01:30
-
01:01
-
01:01
-
00:59
-
00:56
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:52
-
00:39
-
00:27
-
00:20
-
00:19