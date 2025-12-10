Видеообзор победы «Барселоны» над «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Барселона» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На 21-й минуте Ансгар Кнауфф открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 50-й минуте Жюль Кунде забил ответный мяч, а на 53-й минуте он оформил дубль.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры каталонский клуб набрал 10 очков и занимает 14-е место в сводной таблице Лиги чемпионов. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 30-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.