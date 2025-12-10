Скидки
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
20:45 Мск
Александр Гришин: «Зениту» и «Краснодару» перерыв не очень пойдёт на пользу

Александр Гришин: «Зениту» и «Краснодару» перерыв не очень пойдёт на пользу
Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал клубы Мир РПЛ, которым помешает зимняя пауза после осенней части сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Зениту» и «Краснодару» перерыв не очень пойдёт на пользу. Они спокойно бы провели ещё пару туров — отрыв был бы ещё больше», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» с 40 очками в 18 матчах по итогам осенней части чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место. У ближайшего преследователя чёрно-зелёных и сине-бело-голубых московского «Локомотива» 37 очков, у ЦСКА — 36, у калининградской «Балтики» — 35.

