Александр Гришин: «Зениту» и «Краснодару» перерыв не очень пойдёт на пользу

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал клубы Мир РПЛ, которым помешает зимняя пауза после осенней части сезона-2025/2026.

«Зениту» и «Краснодару» перерыв не очень пойдёт на пользу. Они спокойно бы провели ещё пару туров — отрыв был бы ещё больше», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» с 40 очками в 18 матчах по итогам осенней части чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место. У ближайшего преследователя чёрно-зелёных и сине-бело-голубых московского «Локомотива» 37 очков, у ЦСКА — 36, у калининградской «Балтики» — 35.

