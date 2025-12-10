Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев: «Краснодару» не помешал бы топовый нападающий

Игорь Корнеев: «Краснодару» не помешал бы топовый нападающий
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев ответил на вопрос, какие игровые позиции можно усилить лидеру чемпионата и действующему чемпиону «Краснодару».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Единственная позиция, которую можно усилить «Краснодару» — центральный нападающий на подмену Кордобе. Он нужен, когда колумбиец по какой‑либо причине пропускает матч. Топовый нападающий им бы не помешал», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» с 40 очками в 18 матчах по итогам осенней части чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место. 32-летний колумбийский нападающий «быков» Джон Кордоба забил на этом отрезке восемь голов.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»

Материалы по теме
Кордоба феноменально преобразился в «Краснодаре». Но в чём мотивация?
Кордоба феноменально преобразился в «Краснодаре». Но в чём мотивация?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android