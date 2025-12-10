Игорь Корнеев: «Краснодару» не помешал бы топовый нападающий

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев ответил на вопрос, какие игровые позиции можно усилить лидеру чемпионата и действующему чемпиону «Краснодару».

«Единственная позиция, которую можно усилить «Краснодару» — центральный нападающий на подмену Кордобе. Он нужен, когда колумбиец по какой‑либо причине пропускает матч. Топовый нападающий им бы не помешал», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» с 40 очками в 18 матчах по итогам осенней части чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место. 32-летний колумбийский нападающий «быков» Джон Кордоба забил на этом отрезке восемь голов.

