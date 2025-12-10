Капитан «Аталанты» Мартен де Рон отреагировал на победу в матче с «Челси» в ЛЧ

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Конечно, мы очень рады, потому что «Челси» — одна из лучших и сильнейших команд на планете. Они — чемпионы мира! Мы знали, что матч будет трудным, но выложились на полную и добились для себя очень важного результата. У нас 13 очков, это потрясающе. Это ещё не конец, но у нас хорошее положение в таблице. Мы не должны останавливаться — надо продолжать в том же духе», – приводит слова де Рона официальный сайт УЕФА.

После этой игры итальянский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в сводной таблице Лиги чемпионов.