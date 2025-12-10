Видеообзор победы «Аталанты» над «Челси» в Лиге чемпионов
В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Аталанта» одержала победу над лондонским «Челси» со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 25' 1:1 Скамакка – 55' 2:1 Де Кетеларе – 83'
Жоао Педро вывел гостей вперёд на 25-й минуте, Джанлука Скамакка сравнял счёт на 55-й минуте, а победный гол на 83-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.
После этой игры итальянский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в сводной таблице ЛЧ. «Аристократы» заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
