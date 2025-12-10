Видеообзор победы «Аталанты» над «Челси» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Аталанта» одержала победу над лондонским «Челси» со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо.

Жоао Педро вывел гостей вперёд на 25-й минуте, Джанлука Скамакка сравнял счёт на 55-й минуте, а победный гол на 83-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.

После этой игры итальянский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в сводной таблице ЛЧ. «Аристократы» заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.