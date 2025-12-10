Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении от «Аталанты» в ЛЧ
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 25' 1:1 Скамакка – 55' 2:1 Де Кетеларе – 83'
«У «Аталанты» много хороших игроков. Эдерсон, Лукман, де Кетеларе… Всё изменилось после того, как мы пропустили первый гол. С этого момента мы немного потеряли контроль. До этого мы контролировали игру и смотрелись очень неплохо», – приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.
После этой игры итальянский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в сводной таблице Лиги чемпионов. «Аристократы» заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.
