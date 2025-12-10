Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении от «Аталанты» в ЛЧ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении от «Аталанты» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 25'     1:1 Скамакка – 55'     2:1 Де Кетеларе – 83'    

«У «Аталанты» много хороших игроков. Эдерсон, Лукман, де Кетеларе… Всё изменилось после того, как мы пропустили первый гол. С этого момента мы немного потеряли контроль. До этого мы контролировали игру и смотрелись очень неплохо», – приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

После этой игры итальянский клуб набрал 13 очков и занимает третье место в сводной таблице Лиги чемпионов. «Аристократы» заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор победы «Аталанты» над «Челси» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android