Видеообзор победы «Олимпиакоса» над «Кайратом» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Олимпиакос» одержал выездную победу над алма-атинским «Кайратом» со счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Астана-Арена».

На 73-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Олимпиакоса» Желсон Мартинш.

Это поражение стало третьим подряд для «Кайрата» в Лиге чемпионов.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После шести матчей казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала пять очков и располагается на 26-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.