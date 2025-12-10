Стали известны соперники «Реала» и «Барселоны» в 1/16 финала Кубка Испании

В Испании состоялась жеребьёвка стадии 1/16 финала Кубка Короля (Кубка Испании).

Соперником мадридского «Реала» на этой стадии станет клуб третьего по рангу испанского дивизиона «Талавера-де-ла-Рейна». Матч пройдёт 17 декабря и начнётся в 23:00 мск, «сливочные» сыграют на выезде. «Барселона» также в гостях встретится в 1/16 финала национального Кубка с другим представителем третьего дивизиона — «Гвадалахарой». Матч «Гвадалахара» — «Барселона» состоится 16 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании, «Реал» в последний раз выигрывал этот трофей в сезоне-2022/2023.

