Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 10 декабря

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 10 декабря
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоятся девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 10 декабря (время московское):

20:45. «Карабах» – «Аякс»;
20:45. «Вильярреал» – «Копенгаген»;
23:00. «Ювентус» – «Пафос»;
23:00. «Бенфика» – «Наполи»;
23:00. «Байер» – «Ньюкасл Юнайтед»
23:00. «Атлетик» Бильбао – «ПСЖ»;
23:00. «Брюгге» – «Арсенал»;
23:00. «Боруссия» Дортмунд – «Будё-Глимт»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Фото
Мохамед Салах опубликовал пост в соцсетях на фоне конфликта с Арне Слотом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android