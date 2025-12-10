Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, состоятся девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 10 декабря (время московское):

20:45. «Карабах» – «Аякс»;

20:45. «Вильярреал» – «Копенгаген»;

23:00. «Ювентус» – «Пафос»;

23:00. «Бенфика» – «Наполи»;

23:00. «Байер» – «Ньюкасл Юнайтед»

23:00. «Атлетик» Бильбао – «ПСЖ»;

23:00. «Брюгге» – «Арсенал»;

23:00. «Боруссия» Дортмунд – «Будё-Глимт»;

23:00. «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.