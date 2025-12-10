«Карабах» — «Аякс»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и амстердамским «Аяксом». Игра пройдёт на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступит Раде Обренович из Словении. Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Карабах», набравший семь очков, расположился на 21-м месте в турнирной таблице. «Аякс» замыкает таблицу, амстердамская команда не набрала ни одного очка.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.