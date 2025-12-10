«Атлетик» — «ПСЖ»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Атлетик — ПСЖ: текстовая трансляция матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
В минувшем туре красно-белые сыграли вничью с пражской «Славией» (0:0), а французский гранд победил лондонский «Тоттенхэм» со счётом 5:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель ЛЧ — «ПСЖ».

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
