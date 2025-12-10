«Мы не могли желать большего». Тренер «Ливерпуля» Слот — о матче ЛЧ с «Интером»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (1:0). Единственный гол забил Доминик Собослаи с пенальти на 88-й минуте.

«Мы отставали от «Интера» на три очка. Если хочешь быть в восьмёрке лидеров, 15 очков — это минимум. Но победить здесь — это лучшее, чего можно было добиться. Команда по-настоящему хороша. В целом и мы хорошо отыграли.

Если посмотреть на нашу игру с сильным «Интером», мы не могли желать большего. Игроки продемонстрировали отличный настрой. Это великолепный результат», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Интер» (12) находится на пятом месте.