«Брюгге» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брюгге» (Бельгия) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре бельгийская команда уступила «Спортингу» со счётом 0:3, а «канониры» обыграли «Баварию» со счётом 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель ЛЧ — «ПСЖ».